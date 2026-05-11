Вижте къде в София няма да има вода на 12 май, вторник

На 12 май (вторник) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по бул. „Христофор Колумб“, ж.к. „Дружба“ 1 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

бул. „Христофор Колумб“ от ул. 5041 до бул. „Асен Йорданов“

ул. 5039 от ул. 5037 до бул. „Христофор Колумб“

ул. „Проф. Иван Апостолов“, бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Христофор Колумб“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Христофор Колумб“ на кръстовището с ул. 5036 до бензиностанция „Шел“.

На 12 май (вторник) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. 521, кв. „Христо Ботев“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

кв. „Христо Ботев“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред читалището.

На 12 май (вторник) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по „Люба Величкова“, НПЗ Хладилника се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Люба Величкова“ от ул. „ Сребърна“ до ул. „Люба Величкова“ № 34.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Люба Величкова“ кръстовището с ул. „Атанас Дуков“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!