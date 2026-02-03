Сигнал от майка: Поставят скоби пред здравни завадения, пълна недомислица!

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал от притеснена майка, която поради разсеяност се сдобила със скоба на колата, паркирана до здравно заведение.

Ето какво ни разказа тя: „Относно платените зони за паркиране и санкциите при незаплащане на паркиране в зона. Абсурдно е да поставяте скоби на автомобили около здравни заведения и да не можете да ги освободите веднага при спешна необходимост - ситуация застрашаваща здравето или живота на човек. Днес в района на 14-та поликлиника ми поставиха скоба за 5 минути. Не съм имала намерение да правя нарушение, разсеях се около притеснения за детето. Не споря, грешката е моя, нека да ме глобят. Но ако може около здравните заведения глобяването да е по алтернативен начин, без поставяне на скоба, или да има дежурен екип на място около здравното заведение, който да може да реагира веднага да премахне скобата при плащане на глобата или при спешна ситуация. Когато получих SMS, че имам поставена скоба, буквално в рамките на 5 минути след паркирането, бързо платих онлайн. Аз нямаше да изпратя SMS, защото напълно бях изключила и не оспорвам глобата. Но за това време можеше някой незапознат човек да търси табела да се информира в зона ли е спрял или за номер за SMS. И след като получих глоба за 5 минути и платих в рамките на 15 минути, по-късно излязох от поликлиниката и скобата все още стоеше. Защо екипите не получават автоматично известяване, че глобата е платена?! Обадих се по телефона и служителката ми казва, че екип ще дойде в рамките на 20 минути да премахне скобата. 20 минути!!! Как ми поставиха скобата за 5 минути, а могат да я махнат за 20 минути! Държах се рязко, казах, че колата ми трябва спешно и скобата беше премахната за около 10 минути. Но това поставяне на скоби около здравните заведения е пълна недомислица. Или измислете друг, по-безопасен начин за събиране глоби, без блокиране на автомобилите около здравни заведения, или навсякъде да има дежурен служител/екип и скобите да се свалят веднага при плащане на глоба или при спешност!“.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.