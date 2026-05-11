Да не очакваме резултати, ако изборът на ВСС е по досегашните правила

Оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор след изборите създава притеснителното усещане за зависимост по върховете на съдебната система от политическата конюктура, на мнение е бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

“Дори да не е така, самото впечатление е достатъчно притеснително за състоянието на правосъдната система“, добави пред bTV екс министърът. Според Янкулов съдебната власт е трябвало сама да реши въпроса с легитимността на Сарафов, а не това да изглежда като последица от промяна в политическия пейзаж.

Новият правосъден министър

Янкулов коментира и срещата си с новия правосъден министър Николай Найденов. По думите му разговорът между двамата е бил дълъг и му е дал основания за умерен оптимизъм.

“Обнадежден съм от нещата, от които разговаряхме, ако действително се работи в тази посока“, каза той.

Сред първите заявени стъпки са промени в правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, промени в Закона за съдебната власт и евентуален мораториум върху назначенията на ръководни постове от ВСС.

Янкулов е мнение, че ако изборът на ВСС се проведе по досегашните правила, няма как да очакваме различни резултати.

Бившият министър обясни, че Министерството на правосъдието е било първата институция, която е приела т.нар. архив на Петьо Петров – Пепи Еврото. Документите са били описани и изпратени към компетентните органи – МВР и прокурора, който разследва главния прокурор по специалния механизъм.

Янкулов заяви, че предложенията му за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова са подкрепени със сериозни аргументи. “Ако нещата се гледат така, както трябва, според мен такива производства трябва да бъдат образувани“.

В същото време Янкулов подчерта, че крайното решение зависи от Висшия съдебен съвет.

Той отхвърли критиките, че като министър е трябвало да предприеме силови действия, включително запечатване на кабинета на Сарафов. “Държавно насилие не може да се използва в сива зона и без ясни законови правила“.

По думите му министърът на правосъдието е мост между изпълнителната и съдебната власт, а не орган, който може да отстранява магистрати със сила.