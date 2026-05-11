Спасители са участвали в две акции за намиране на туристи за денонощието

Планинските спасители са участвали в две акции през изминалото денонощие – за намиране на изгубени хора край Враца и за подпомагане на турист с извадено рамо под връх Безбог.

От ПСС съобщиха, че условията за туризъм към момента са добри, времето е ясно и тихо. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 8 и 11 градуса. На места има разкъсана облачност.

Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, уточниха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност. Очакват се и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°, съобщиха още от НИМХ.