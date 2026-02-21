ДБ иска смяна на директорите на областните дирекции на МВР в страната

Според народните представители от „Да, България“ Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Мартин Димитров е наложителна смяната на настоящите директори на областните дирекции на МВР в страната и очакванията са това да се случи в най-скоро време. На пресконференция те заявиха, че основанието за това настояване е, че въпросните директори са назначени от Калин Стоянов, „който, както знаем, мигрира в Ново начало“.

Божидар Божанов допълни, че що се отнася до смяната на областни управители, решението е на премиера, но това би било знак, че купуването на гласове, изборните измами - всички тези практики трябва да бъдат преустановени, за да има честни избори, за да останат тези практики най-накрая в миналото.

При положение, че смяната не се случи, от „Да, България“ са категорични, че ще настояват за действия. И по действията ще ги съдим, каза Надежда Йорданова. Тя допълни, че от политическата формация ще настояват публично за реакция и за носене на отговорности.

„Служебният кабинет даде заявка за честни избори и смятам, че ще я изпълни с това да спре какъвто и да било натиск спрямо хората и всеки натиск спрямо бизнеса и това е изключително важно за нас“, каза още тя.

По думите на тримата депутати нападките към политическата формация по случая „Петрохан - Околчица“ са поредният пример за това „как завладяната държава опитва с пропагандни инструменти да очерни своите политически опоненти“. Според Мартин Димитров това е опит за отклоняване на вниманието от основните политически въпроси. Той подчерта, че по данни на "Трансперънси интернешънъл" за последните 15 години, по време на последното управление България бележи връх в корупционната обстановка. Нещо, което по думите му не е тема на обществен дебат.

По време на пресконференцията бе засегната и оставката на служебния вицепремиер Стоил Цицелков. По думите на Божидар Божанов неговите мотиви и аргументи са били свързани с това, че честността на изборите стои над всеки един от членовете на Министерския съвет и всеки един от участниците в процеса.

„След като показа, че тази пропагандна атака е изцяло политическа, с цел да не оставя и капка съмнение в честността на изборите, той подаде оставка“, коментира Божанов.

Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Мартин Димитров бяха в Кърджали за среща с бизнеса. За предстоящите избори и кандидатските листи тримата отговориха, че през настоящата седмица е започнал процесът по номинации.