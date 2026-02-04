IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Министърът на здравеопазването разпореди одит в болница "Св. Анна“ във Варна

Силви Кирилов е разговарял по проблема и с кмета на Варна Благомир Коцев

04.02.2026 | 21:03 ч.
Министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов е разпоредил извършването на одит в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна за установяване на системните проблеми, натрупани в лечебното заведение. Това казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. За разпореждането е уведомен и кметът на града Благомир Коцев по време на онлайн разговор с доц. Кирилов.

Здравният министър очаква доклад от извършената проверка, за да се запознае с констатациите и да вземе решение за последващи действия.

По-рано днес от Община Варна посочиха, че кметът Коцев е казал по време на онлайн разговора, че са необходими прагматичен подход и навременни решения за оздравяването на болницата.

Отделението по детска хирургия в болницата ще бъде закрито от 1 март. Причината е, че лекарите са подали оставка. Миналия месец работещите в „Св. Анна“ излязоха на протест заради липсата на допълнителните възнаграждения към основните си заплати. Според ръководството на болницата, която поема по-голямата част от спешната помощ в региона, дейността й е системно недофинансирана както от страна на здравното министерство, така и от Националната здравноосигурителна каса.

министърът на здравеопазването Силви Кирилов одит болница Света Анна Варна
