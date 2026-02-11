IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киселова: Стойнев сам е поискал да бъде освободен от поста председател на ПГ

БСП е фактор, всички се интересуват от нея, каза още народният представител

11.02.2026 | 13:37 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Новият председател на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" доц. Наталия Киселова коментира как се е стигнало до рокадите. 

"Мотивите на Крум Зарков са, че след разговор с председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев той е поискал да бъде освободен. Разговорът в групата беше съвсем колегиален", каза в кулоарите на парламента доц. Киселова.

"Вътрешнопартийната демокрация е предпоставка за демокрация в държавата и тъй като БСП е единствената системна партия, мисля, че тя е фактор за това да продължим да има нормално функционираща демокрация и това не са голи думи, защото всички се интересуват от БСП и това означава, че тя е фактор”, на мнение е новият председател на ПГ на БСП-ОЛ.

На въпрос как ще гласуват от групата, ако президентът наложи вето на промените в Изборния кодекс, тя заяви, че когато наложи, ще прочетат внимателно мотивите и ще имат позиция. 

Относно евентуален проект на Румен Радев и дали той би получил тяхна подкрепа Киселова коментира като "нероден Петко".

"Нека да има изява, нека да има обявяване на каквото и да е било, тогава може да се говори. Към момента това са само заявки, че ще има", каза още Киселова.

Наталия Киселова председател ПГ БСП-ОЛ Крум Зарков Драгомир Стойнев демокрация НС
