Рокади в БСП: Киселова заменя Стойнев като председател на ПГ

Парламентарната група на “БСП-Обединена левица” вече има нов председател на групата - това е доц. Наталия Киселова, който заменя досегашния лидер Драгомир Стойнев.

Заместник-председатели на парламентарната група ще са Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.

Кирил Добрев и Мая Димитрова са освободени като зам.-председатели на ПГ. Останалите членове в ръководството на групата остават непроменени, информира в началото на днешното заседание председателят на НС Рая Назарян.

Рокадите идват дни след избирането на Крум Зарков като председател на партията. Той зае поста на 7 февруари след 416 гласа “за”.