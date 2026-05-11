Как срещата на върха може да промени хода на конкуренцията между САЩ и Китай

Единоборството, практиката на ритуализирана битка един на един за огромни залози, датира от древността. В „Илиада“ Ахил и Хектор участват в дуел, който замества по-голям конфликт между огромни армии. Еврейската Библия включва разказа за Давид и Голиат, чийто единоборство определя победителя в нарастващ конфликт между противоположни сили, израилтяните и филистимците, които иначе са готови за битка. В средновековна Европа единоборството се е превърнало в правна практика, основана на убеждението, че божествената намеса ще разкрие законната страна, докато в Япония легендарният самурайски дуел между Мусаши и Коджиро през 1612 г. се превърнал в културен ориентир, оформящ японското мислене в бизнеса и стратегията в продължение на векове.

Към напрежението се добавя и фактът, че и двамата мъже настояват за тази среща, въпреки че конфликтът, който все още тлее в Иран, е политически неудобен и за двамата. За Тръмп Иран все повече изглежда като онзи вид плаващи пясъци в Близкия изток, които той обеща да избегне, докато Си Цзинпин топло приветства лидер, който току-що е обсадил един от най-близките партньори на Китай. Въпреки това и двамата лидери са решени да изпробват пословичната си смелост на бойно поле, където залозите включват глобалното първенство в технологиите, потенциалните траектории на войната на САЩ срещу Иран, баланса на регионалните сили в Азия и статута на Тайван.

Все още съществува значителна несигурност относно това дали тази среща ще бъде проформа или трансформативна. За разлика от предишните срещи на върха между САЩ и Китай, които може би са страдали от прекалено много предварително планиране и хореография на персонала, тази среща рязко се отклонява в другата посока, поне от страна на САЩ. Много ще бъде решено от самите лидери, а ключовите фактори в играта са по-малко заслугите или техническите критерии, свързани с всяка точка от двустранния дневен ред, и повече характеристиките и опитът на двамата мъже. Тръмп, особено, е нежелан фактор и някои се притесняват, че неговата непредсказуема политика спрямо Китай може неволно да доведе Съединените щати до едностранни отстъпки и неволно помирение. Зрителите, както са правили в моменти на единоборства в историята, ще преценяват позицията и изказванията на всеки боец ​​за улики относно нанесени рани и париран удар зад затворени врати, пише за Foreign Affairs Кърт Кемпбел, председател и съосновател на Азиатската група.

Едно бързо сравнение между Тръмп и Си разкрива двама лидери, които, въпреки че действат в рамките на коренно различни политически системи, споделят определени инстинкти за власт, национализъм и глобална конкуренция. И все пак те се различават рязко по стил, философия на управление и дългосрочни амбиции. Личният стил на Тръмп се корени в импровизацията, конфронтацията и понякога неполитическата директна комуникация. Неговият стил на лидерство набляга на разрушенията, включително оспорване на нормите, поставяне под въпрос на институциите и привилегироване на инстинктите му пред бюрократичните процеси и традиционните посредници. Докато азиатските събеседници почти винаги търсят скритата стратегия зад определен ход на Тръмп, поведението на Тръмп често се обяснява по-добре с транзакционизъм или темперамент. Неговото движение MAGA е по-скоро въпрос на отношение, отколкото на архитектура.

За разлика от това, Си Дзинпин въплъщава силно дисциплиниран, непрозрачен и централизиран стил на лидерство, оформен от суровите и наказващи десетилетия в Китайската комунистическа партия. Неговата персона е внимателно подбрана, за да излъчва стабилност, авторитет и идеологическа ангажираност. Си Дзинпин комуникира чрез официални речи, партийни документи и контролирани медийни канали, като набляга на единството и приемствеността, а не на разрухата. Неговото лидерство отразява ленински модел: йерархичен, методичен и дълбоко институционален. Докато Тръмп процъфтява в непредсказуемостта, Си Дзинпин дава приоритет на контрола – над информацията, политическите актьори и обществените наративи. Неговото безмилостно консолидиране на властта, включително премахването на ограниченията за мандатите и издигането на „мисълта на Си Дзинпин“, отразява съзнателен опит да се позиционира като трансформираща фигура в историческата траектория на Китай.

Дипломацията в Азия като цяло е в полза на методичните и последователни плановици пред нетърпеливите импровизатори. Само си помислете за внимателно полаганата през годините основа за изграждане на по-тесни отношения между американски партньори като Япония, Република Корея и Австралия, както и наскоро възродения Индо-тихоокеански четворка. Само по този начин Си има предимства. Той е формулирал и е действал по ясен план за инвестиции и подготовка във военна готовност и технологично развитие, откакто е на власт преди близо 15 години. Си твърдо вярва, че възходът на Китай е историческа сигурност и че Съединените щати ще продължат стремителния си упадък – гледна точка, която го изпълва с непоколебима увереност, докато се готви да се срещне с Тръмп.

Екипът на Тръмп изглежда издига стратегическата неяснота на ново ниво.

За разлика от това, възгледите на Тръмп за Китай и за стратегията на САЩ към изгряващата суперсила биха могли благосклонно да бъдат описани като променливи, колебаещи се между възприятията за Китай като възхитен партньор и като зловещ враг. Предсказването кой от Тръмп ще се появи в Пекин е предизвикателство. Тръмп е безпогрешно привлечен от могъщи автократи и се възхищава, а може би дори завижда на суровото отношение на Си Дзинпин към вътрешните врагове и пресата. През декември 2025 г. Тръмп отмени двупартийните ограничения върху потока на някои от най-модерните технологии за изкуствен интелект към Китай - ход, който много наблюдатели възприеха като застрашаващ една от малкото области с ясно американско предимство в надпреварата за глобално технологично лидерство. Реториката на Тръмп също така възроди неговата рамка „Г-2“ на отношенията между САЩ и Китай, което предполага, че Съединените щати и Китай седят в Азия, вземайки решения, които дълбоко засягат интересите на съюзниците на САЩ. А Тръмп е показал в дискретни телефонни разговори със Си Дзинпин готовност да координира, ако не и да прави компромис, относно бъдещата подкрепа за сигурността на САЩ за Тайван.

Сега екипът на Тръмп изглежда издига стратегическата неяснота на ново ниво. Остава крайно неясно дали американският президент ще се наклони към Китай или ще се обедини с традиционни съюзници и партньори, за да се противопостави на китайската принуда и агресия в Индо-Тихоокеанския регион. Срещата на върха следователно е първият истински тест за истинската позиция на Тръмп в една все по-оспорвана и разделена Азия.

Си е на по-стабилна основа във втория мандат на Тръмп.

Той реагира на така наречените тарифи на Тръмп за Деня на освобождението с прецизност, подобна на скалпел, която ефективно подчерта американските уязвимости и сякаш сплаши администрацията. И все пак, докато китайските събеседници тихо изразяват увереност относно по-големите си глобални перспективи по време на мандата на Тръмп, съществува скрита загриженост за това какво може да направи Тръмп под натиск. Те осъзнават, че той е непредсказуем и все още може да нанесе значителни вреди, а Си ще действа умишлено, за да увеличи максимално краткосрочното си предимство, без да предизвиква реакция, която би могла да компрометира по-големи цели.

Стратегическата неяснота има вътрешнополитически предимства и за Тръмп. На Капитолийския хълм неговият подход предлага достатъчно надежда за обрат, за да държи под контрол широкообхватните, макар и несигурни, републикански критики за възприеманата мекота към Пекин. Вътре в администрацията на Тръмп, шатрата на политиката по отношение на Китай се простира широко, обхващайки висши служители, единствено насочени към сключване на търговски сделки, както и тези, които твърдо вярват, че Китай представлява екзистенциална заплаха за Съединените щати. Въпреки че вътрешните борби могат да доведат до бюрократична неефективност и лични разочарования, те също така запазват всяка опция на масата. Възможно е дори Тръмп, който е известен с това, че обича да противопоставя членовете на своята котерия един на друг, да вижда динамиката като вид хегелианска диалектика, при която е необходим конфликт, за да се определи крайният курс на политиката по отношение на Китай. От тази гледна точка стратегическата неяснота е просто междинна спирка по пътя към яснота.

Това е срещата с най-висок залог досега между двама лидери, чиито лични стилове, политически императиви и глобални амбиции вече са променили международните отношения. Наблюдателите, които се стремят да интерпретират срещата на върха, трябва да погледнат отвъд официалните изявления и церемониалните жестове, за да разберат по-дълбоките стратегически сигнали, вградени във взаимодействието. Срещата не е просто за непосредствени политически резултати или постижения на върха; тя е за позициониране, влияние и самата траектория на съревнованието между великите сили на световната сцена. Това е единоборство в технологичната епоха.

Тонът и хореографията на срещата ще бъдат показателни. Тръмп исторически е подхождал към дипломацията по силно персонализиран и транзакционен начин, често наблягайки на оптиката, възприеманата сила и сключването на сделки. Си, за разлика от него, действа в рамките на по-контролирана и йерархична система, в която символиката и протоколът носят значителна тежест. Балансът между неформалност и скованост – дали срещата изглежда спокойна и импровизирана или е строго сценаризирана – ще даде индикации за това коя страна има превес.

Езикът на тялото и публичните изказвания също ще бъдат показателни. Тръмп често използва публични форуми, за да сигнализира за доминация или недоволство, докато Си е склонен да общува чрез внимателно калибриран език, който отразява по-широки стратегически наративи. Ако Тръмп възприеме помирителен тон, това може да показва желание за стабилизиране на отношенията по икономически или политически причини. И обратно, по-острата реторика може да подсказва за опит за извличане на отстъпки или за привличане на по-ястреба американска публика. Езикът на Си, особено всяко предположение, че Китай не е необходимо да придобива съвременни американски чипове или не се интересува от американски технологии, би предполагало нарастващо доверие в собствените възможности на Китай на фона на технологичното разделяне, докато ангажиментът за посещение на Съединените щати по-късно тази година може да показва, че Си се чувства комфортно в продължаващата си способност да управлява Тръмп.

Срещата на върха има потенциала да се превърне във форум, на който двамата лидери ще тестват границите на конкуренцията, като същевременно плахо проучват области на съвместно съществуване. Търговската и икономическата политика ще заемат видно място, но основната динамика се простира отвъд смело обявените тарифи или ad hoc споразумения за достъп до пазара. Истинското съревнование се крие в технологиите, веригите за доставки и определянето на стандарти. Въпроси като контрола върху полупроводниците, телекомуникационната инфраструктура и по-специално изкуствения интелект са показател за по-широка борба за бъдещото глобално технологично лидерство. Обявленията за координация по отношение на безопасността на ИИ, премахването на китайски организации от списъците на САЩ за контрол на износа или споразумението за избягване на допълнителни действия за износ на критични минерали и технологии биха сигнализирали за посока към съвместно съществуване, а не към ескалация по тези въпроси.

Друго неизбежно измерение на срещата ще бъде в сферата на сигурността. Напрежението около Тайван, Южнокитайско море и по-широката военна позиция са от основно значение за двустранните отношения. Тръмп идва на тази среща, след като критични елементи от военния капацитет на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион са били пренасочени към Близкия изток, повтаряйки модел на стратегическа загриженост за Персийския залив, който обременява американското държавно управление от цяло поколение. Сега има основателни въпроси относно изчерпаните възможности на САЩ за възпиране в Източна Азия, които Си би могъл да се опита да използва.

Си, например, разглежда Тайван като основен национален интерес и е обвързал евентуалното му обединение с континентален Китай с легитимността на Китайската комунистическа партия. Той има амбициите потенциално да използва склонността на Тръмп към импровизационно сключване на сделки по този най-чувствителен въпрос. Сигналите от срещата на върха – като например потвърждения на съществуващите политики или фини промени в езика относно тайванската независимост – ще имат дълбоки последици за стабилността на региона.

Наблюдателите също трябва да обръщат внимание на това, което не се казва или прави. В дипломацията на високо ниво мълчанието и пропускането често са умишлени стратегии. Липсата на съвместни изявления, отсъствието на определени теми или невъзможността за обявяване на конкретни резултати може да бъде също толкова значима, колкото и изричните споразумения. Ако потенциално спорни въпроси като контрола върху технологиите, регионалната сигурност или сътрудничеството на Китай с Иран и Русия останат неспоменати, това може да сигнализира за засилване на позициите от едната или двете страни – или, обратно, може да предполага умишлена деескалация или дори закулисни споразумения.

Нееднозначният подход на Тръмп ще бъде подложен на изпитание в Пекин.

В края на краищата, изглежда, че Китай се стреми да поддържа порестата политика на Тръмп по отношение на напредналите технологии, като същевременно въвлича Тръмп в сложни усилия за политическо отслабване на демократичното ръководство на Тайван. Но досега екипът на Тръмп е сигнализирал само, че иска краткосрочни резултати за посрещане на вътрешнополитическите нужди, включително увеличаване на износа на селскостопански продукти, продажбите на продукти от животновъдството и самолети Boeing, както и ограничаване на производството на фентанил. Ако това се случи - отстъпки на САЩ за Тайван и технологии в замяна на китайски покупки на бобови растения и съмнителни ограничения върху потоците от наркотици - това ще означава, че стратегическата неяснота е била просто маска за мълчаливото съгласие на САЩ с мощта и амбициите на Китай.

Съюзниците и партньорите в Европа и Азия ще следят внимателно за подобни признаци. Ако срещата покаже затопляне в отношенията между САЩ и Китай – или дори дълбоко пренасочване към позиция на Г-2 – това ще доведе до пренасочване под формата на увеличени разходи за отбрана и по-голямо сътрудничество между военните сили от среден клас. И обратно, индикациите за засилено съперничество биха могли да засилят съществуващите американски съюзи в Азия, дори като същевременно ускоряват усилията на съседите и търговските партньори на Китай за предпазване от нестабилност.

В крайна сметка, значението на срещата няма да се състои в постигнатите споразумения, а по-скоро в сигналите, които тя изпраща за бъдещето на отношенията между САЩ и Китай и възприеманото положение на двамата мъже. Тук е централното предизвикателство на парадигмата за самостоятелен бой. Примерите за самостоятелен бой в историята почти винаги включват публиката като централен актьор в драмата. Тези сражения са за показност, показност за тълпата, която след това пренася резултата като окончателен. Когато Ахил влачеше тялото на Хектор зад колесницата си, съдбата на Троя беше предопределена. Една проста грешна стъпка или погрешно преценка от един-единствен национален шампион може да бъде решаваща, докато опитните и добре екипирани армии са оставени настрана. Докато Тръмп се впуска в арената в Пекин, светът ще наблюдава и ще е нетърпелив да види дали двамата лидери ще се появят заедно в колесницата или единият ще влачеше другия зад себе си.