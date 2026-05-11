Турски ТИР се е преобърнал на Е-79 в района село Крапчене

Камионът е блокирал е двете ленти за движение

11.05.2026 | 19:35 ч. 2
Тежкотоварен автомобил с турска регистрация се е преобърнал на главния път Е-79 в района на село Крапчене, община Монтана, и е блокирал и двете ленти за движение. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:00 часа. Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път и се е преобърнал.

До момента и двете ленти за движение са блокирани и преминаването е невъзможно.

От полицията посочиха, че се очаква пристигането на друг тежкотоварен камион за да бъде претоварени части от товара на авариралия камион.

При инцидента няма пострадали хора и други автомобили.

