Проф. Матанов: Калушев е представител на някаква школа, която сам си е измислил

В хижата в Петрохан се разследват будистки картини, тибетски текстове и ритуали, които могат да хвърлят светлина върху фаталната развръзка с шестте жертви.

Кой е основател на будизма

"Будизмът е малко странен за българите, далеч е от нашата традиция, дори има съмнения дали това е религия или философско учение. Негов основател е Гаутама. Философското учение го представя като царски син, който не бил излизал от двореца. Но когато излязъл от двореца, той видял един болен, един старец, един труп и един аскет, последният бил щастлив, тогава той решил да се посвети на тази професия", каза историкът проф. Христо Матанов в студиото на "Денят ON AIR".

Петте принципа на будизма

Той поясни, че религията почти няма общо с християнството.

"Буда е название, което го дават англичаните през 1801 година. Няма религия, в която насилието да е допустимо. Дори в исляма Мохамед е казал, че един човешки живот е равен на цяла Вселена. Будизмът има около 350-500 млн. последователи, всяко учение има религиозни принципи, по които се ръководи. В будизма има пет принципа - първият принцип е да не се убива. Вторият принцип е да не се краде, да се казва истината и да не се взимат упойващи вещества", допълни проф. Матанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него в будизма не може да има секти.

"Те приемат с отворени обятия всяка школа, която се появява в учението. Има много школи, много течения като във всяка религия. Основните будистски регистрирани общности в България са три на брой. Те се регистрират от Софийски градски съд, след като минават комисии. Те се отрекоха от Ивайло Калушев. Те казаха, че той няма нищо общо с тях. Той не е представител на официално регистрирано вероизповедание. Вероятно той е представител на някаква школа, която сам си е измислил", подчерта гостът.

"Ивайло Калушев сам се определя като будист и сам. Лама може да станеш, като преминеш степени, които включват карма, нирвана. Ламата е провъзгласил се човек, преминал през изпитанията на будизма. Сектата трябва да се придържа към своята религия, изолирана от другите, има много определения за секти. В християнството и исляма има секти, но в будизма - не", заключи проф. Христо Матанов.