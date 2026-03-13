Седем велики български сериала тръгват по Bulgaria ON AIR тази пролет

Пролетта носи нови емоции и незабравими истории за зрителите на Bulgaria ON AIR. Водещата национална политематична телевизия е подготвила седем класически български сериала, които вече са част от златния фонд на българското кино и кампанията „Великото ни телевизионно наследство“.

Пролетта на българското кино по Bulgaria ON AIR започва от 19 март от 20:10 часа с 4-серийната криминална поредица „Огледалото на дявола“ . От 25 март продължава с драматичния сериал „На границата“, който представя напрегнати съдби и морални дилеми на граничните полицаи. Следва историческата драма за живота и делото на великия просветител „Константин Философ“ – в шест серии от 2 април, а на 14 и 15 април зрителите ще се срещнат с „Боянският майстор“, посветен на един от най-значимите български средновековни художници.

На 16 и 17 април Bulgaria ON AIR ще излъчи комедийният „Бай Ганьо тръгва по Европа“, където класическият герой потегля на забавни и поучителни приключения извън родината, а от 20 април започва криминалната драма „Фильо и Макензен“, съчетаваща напрежение, интрига и майсторски разказани истории. От 29 април „Неочаквана ваканция“ ще разказва за приятелството и малките чудеса на живота, а от 5 май зрителите ще могат да се потопят в медицинската драма „Клиника на третия етаж“, където човечността и ежедневните предизвикателства на болничния живот са в центъра на историята.

Пролетният сезон на „Великото ни телевизионно наследство“ е покана към всички зрители да се срещнат с легендарни герои, култови сюжети и актьори, които са оставили трайна следа в българската телевизионна история.

Bulgaria ON AIR - четвъртата най-реномирана и утвърдена национална телевизия у нас, част от водещата Investor Media Group, продължава да инвестира и да надгражда програмата си с професионално аналитично и новинарско съдържание, както и чрез предлагането на развлекателно съдържание и качествени български и световни филмови продукции.