Добрев: Сред кандидатите за депутати на ГЕРБ няма нито един кмет

Като стрес-тест за системата, който ГЕРБ успешно е издържала, определи Делян Добрев разпространените неотдавна твърдения, че напуска партията. За 11-ти път той повежда пълна листа с 16 кандидати за народни представители в 29 МИР-Хасково, като днес, заедно с част от тях, подаде документи за регистрацията и в РИК.

Втори очаквано отново е рекордьорът по преференции Георги Станков от Любимец. Досегашният народен представител Иван Минев не е в листата. Този път сред кандидатите за депутати на ГЕРБ няма и нито един кмет, съобщи Делян Добрев, като коментира, че не може всеки път листата да е една и съща.

Очакванията му за изборните резултати в региона са партията този път да получи два мандата. Колко искаме и колко ще се получат е нещо различно. Искаме да са три, но реалистично може би този път ще сме два, коментира той. И добави, че "битката за Хасково отново ще е оспорвана". Той не пожела да каже в кой друг избирателен район ще поведе листа.

Добрев коментира кратко и слуховете, че напуска ГЕРБ:

"Това беше стрес тест за системата и тя го издържа успешно. Както виждате моята политическа смърт не е факт. В ГЕРБ няма конфликт и няма интрига."

Днес документи за регистрация в РИК-Хасково подадоха от още две партии. Петима са кандидатите на "Непокорна България" с водач Смиляна Нитова, която няколко пъти в годините назад бе депутат от БСП.

Трима са в листата на коалиция "Сияние", която в Хасково води Людмил Лазаров, съобщи БНР.

Партия МЕЧ също регистрира в Хасково 5-членна листа, водена от Светослав Лавчиев.

Още 8 партии и коалиции са регистрирани до момента в РИК-Хасково.