Почина проф. д-р Камен Плочев - шеф на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА

Рано тази сутрин почина проф. д-р Камен Плочев, дмн – дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия (ВМА), съобщиха от лечебното заведение.

Проф. Плочев посвещава близо 50 години на ВМА, където започва професионалния си път през 1976 г. Колеги и пациенти го определят като лекар с изключителен авторитет, всеотдайност и човечност.

Той беше истински боец на първа линия – винаги готов да се изправи пред най-тежките предизвикателства за здравето на нацията. От познатите сезонни болести, през заплахата от Ебола и COVID-пандемията до редки и екзотични инфекции. Проф. Плочев винаги беше там, където животът на пациентите зависеше от неговата експертиза, носейки увереност и спокойствие и за пациентите, и за екипа му.

Приносът му към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука е широко признат и отличаван. Най-голямото му признание обаче остават думите на благодарност от пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното здраве той не прекъсна професионалната си дейност и остана отдаден на каузата да спасява човешки животи.

Поклон пред паметта му!