Омбудсманът: Няма основания за голям скок на цените на топлото

Няма никакви основания да се допуснат големите увеличения, които топлофикационните дружества в страната искат от 1 юли, каза омбудсманът Велислава Делчева пред bTV.

Топлофикационните дружества поискаха увеличение на цената на топлоенергията от 4 до 29% за предстоящия регулаторен ценови период, които ще е в сила от 1 юли.

Няма никакви основания да се допуска такова голямо увеличение, заяви Делчева. Във Враца искат 49% увеличение. Надявам се Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не допусне такова огромно увеличение, коментира омбудсманът.

Качеството на услугата, която предлагат топлофикациите, не е на достатъчно добро ниво. От тази услуга се ползват хората, които са най-уязвими, пенсионерите. Не мога да си представя, че пенсионер с 300 евро пенсия ще успее да си плати парното през следващата зима, коментира още Делчева.

Относно гласуването на хората със сензорни увреждания омбудсманът заяви, че има допълнителни стъпки, които за президентските избори могат да бъдат направени. Те са свързани с по-доброто информиране на тези хора и да се гарантира в пълна степен тайната на техния вот. В момента, освен с придружител, по друг начин няма как да гласуват и тайната на вота им не е гарантирана, обясни омбудсманът.

Велислава Делчева отново заяви, че проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата.

Искането за скок на цените предизвика напрежение

Ситуацията с исканото поскъпване на парното и топлата вода от 1 юли 2026 г. предизвика сериозно обществено напрежение. Топлофикационните дружества в страната вече внесоха своите заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като предложенията варират значително според региона.

Най-голям отзвук предизвика предложението на „Топлофикация София“, която е и най-голямото дружество в сектора. Там искането е цената да скочи с 29%. Във Велико Търново се предлага увеличение от 26%, в Разград - 15.35%, Плевен - 10.82%, а най-скромното искане е в Сливен - 4%.

Топлофикациите обосновават исканията си с няколко ключови фактора - ескалацията на конфликтите в Близкия изток води до висока несигурност в цените на природния газ на международните пазари; необходими средства за мащабни ремонти на амортизираната топлопреносна мрежа и производствените съоръжения; общото поскъпване на суровините и материалите през изминалата 2025 година.

Омбудсманът определи искането за 30% скок в София като „абсолютно неприемливо“ и непосилно за хиляди домакинства. Тя призова КЕВР да провери дали дружествата не са натрупали свръхприходи през изминалия период, които трябва да бъдат приспаднати от новите цени.

КЕВР също увери, че няма да позволи „необосновано поскъпване“. Практиката показва, че КЕВР обикновено значително редуцира исканията на дружествата.

Новите цени ще бъдат официално утвърдени на 1 юли 2026 г. и ще важат за следващата една година.

Важно е да се отбележи, че към момента това са само предложения. Окончателният процент на поскъпване (или дори евентуално задържане на цените) зависи изцяло от решението на регулатора след пълния одит на разходите.