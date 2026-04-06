Екс губернаторът на руската Курска област е осъден на 14 години затвор за корупция

Алексей Смирнов трябва да плати и глоба от 400 милиона рубли

06.04.2026 | 21:37 ч. 5
aljazeeraenglish, Instagram

Алексей Смирнов, бившият губернатор на Курска област, беше осъден на 14 години затвор за корупция, съобщават агенциите ТАСС и Ройтерс.

Редица бивши служители на високи постове в граничната с Украйна Курска област, части от която се намираха под контрола на украинската армия в продължение на няколко месеца през 2024 г., бяха разследвани за присвояване на средства, предназначени за защита на границата, припомня Ройтерс.

Присъдата, произнесена в Ленинския районен съд на град Курск, е 14 години в наказателна колония при строг режим и глоба от 400 милиона рубли, уточнява ТАСС.

“След частично сумиране на наложените присъди окончателната присъда на Алексей Борисович Смирнов е 14 години затвор с ограничен режим, глоба от 400 милиона рубли и 10-годишна забрана за заемане на длъжности в държавната администрация и в местните органи на самоуправление, свързани с упражняването на държавни функции, организационни, управленски и административни правомощия“, се казва в решението на съда, цитирано от БТА.

