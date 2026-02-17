IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Крум Зарков: Дори и да има някой от БСП в служебния кабинет, той ще бъде в лично качество

Изборът на президента Йотова за служебен премиер е адекватен

17.02.2026 | 21:49 ч. Обновена: 17.02.2026 | 21:49 ч. 12
Дори и да има някой от БСП в служебния кабинет, той ще бъде в лично качество, каза председателят на БСП Крум Зарков в ефира на bTV в отговор на въпрос ще има ли хора от партията в състава на служебния кабинет. Не съм информиран за такова нещо, посочи още Зарков и допълни, че с интерес очаква утрешния кабинет.

„Политическите сили имат голяма роля в основната мисия на служебния кабинет за осигуряване на честни избори. Не бива да забравяме, че кабинетът има свои отговорности, но основните такива са на участниците в тях“, посочи Зарков.

Според него изборът за служебен премиер на президента Илияна Йотова е адекватен. „Тя се позиционира с избора на Андрей Гюров много ясно по линия на основния въпрос, който разцепва българското общество във всичките му структури – за и против един модел, олицетворен от една доминация, която владееше парламентарното мнозинство в последната година, а Гюров не беше избран от тази доминация. Йотова практически нямаше какво друго да направи“, посочи председателят на БСП.

На въпрос дали в партията място имат хора, които са допуснали коалиция с ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“, Зарков каза, че „място в партията има всеки социалист, но нямат място в ръководните структури и водаческите и депутатски листи“.

Попитан дали БСП ще подкрепят ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, Зарков коментира, че последния път 10 човека от групата на БСП са подкрепили промените. Надявам се да са много по-малко, каза той. „ГЕРБ, „Има такъв народ“ и „Възраждане“, които подкрепят закона, търсят шест гласа. Надявам се да не ги намерят при нас, но не мога да гарантирам“, каза Зарков.

Тагове:

Крум Зарков служебния кабинет министър лично качество
