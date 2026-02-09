Паргов: Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление

Професионалистите в МВР си вършат работата. Видяхме и днешната пресконференция. Не трябва да се упражняваме политически по темата. Това е една трагедия за семействата и всички близки и познати. Това, което чух на брифинга, показва, че говорим за самоубийство към момента.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Калоян Паргов, който коментира темите за случая "Петрохан" и какво ще се случи със социалистите след Конгреса на партията.

"Моето мнение беше, че този Конгрес е ненужен в момента, защото ще предизвика разделение. В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват. Отказах се да бъда кандидат за председател, защото не исках това разделение да продължава. Изборът на Крум Зарков е нестандартен, но пък от друга страна е надежда. Всяко нещо ново е надежда", добави той.

"Искам да поздравя Атанас Зафиров за решението му да подаде оставка. Историята ще покаже дали е бил успешен или неуспешен председател. Аз му благодаря за усилията, които положи в тези тежки времена за БСП. Няма да кажа, че БСП е допуснала грешка, като е влязла в последното управление. Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление. Имаше коалиционни партньори, които излизаха първи и казваха каква ще е посоката, а другите ще изпълняват. БСП не успя да се справи с това и това доведе до проблемите на Зафиров", разкри Паргов.

"Ако аз бях президент, бих избрал за служебен премиер Силвия Къдрева или Маргарита Николова, защото не гравитират към нито една политическа партия. За мен в служебния кабинет трябва да има приемственост", завърши Калоян Паргов.