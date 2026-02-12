IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Зарков: БСП ще се бори срещу система, доминирана от корупция

Партията има бъдеще, каза още новият лидер

12.02.2026 | 16:37 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Ще се борим срещу системата, която позволява доминацията на личности, носители на корупция и разграждане на демокрацията, каза новият председател на БСП Крум Зарков по време на среща с младежи от Градския съвет на Младежкото обединение в БСП-София.

“БСП е единствената партия в България с истински работещи демократични механизми. Това е важно не само за нашето бъдеще, но и за това на демокрацията в страната ни такава, каквато я познаваме”, каза още Зарков. 

Според лидерът социалистическата партия има бъдеще, защото нейното силно участие в политическия живот е ключово за възстановяването на справедливия демократичен процес в страната. 

Свързани статии

Ролята на младите социалисти като коректив в партията, коментира председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. "Ние сме първите, които ще застанат зад председателя, когато знаем, че работи в името на БСП, но и първите, които ще му кажат, когато прави грешка, няма да спрем да предлагаме алтернативи и работещи решения за проблемите на младите“, каза Вълков.

Крум Зарков беше избран за председател на БСП в събота миналата седмица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БСП нов лидер Крум Зарков корупция социалисти младежи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem