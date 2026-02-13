Крум Зарков: От начина, по който стигаш до властта, зависи как ще я упражняваш

„Начинът, по който стигаш до властта има пряко отношение за начина, по който я упражняваш. Когато се явиш на един избор със своите идеи и цели, без да даваш обещания на никого, за да получиш подкрепа, си свободен да бъдеш себе си и да действаш, както смяташ за правилно“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на среща с членове и симпатизанти на партията в Пазарджик. По думите му именно така той се е явил на Конгреса на партията и колкото и да е невероятно за много хора, е спечелил доверието на делегатите. „Знам какво трябва да направим в следващите месеци и нямаше да мога да го направя, ако и аз бях правил договорки“, каза още социалистът.

Зарков обясни, че БСП може да успее на изборите по три причини. По думите му първата е вътрешнопартийна – колкото повече наближават изборите, ще се буди инстинктът за принадлежност, за семейност, който е проговорил и на Конгреса. Той подчерта, че втората касае другите партии – те тепърва започват да се сблъскват с проблеми, с които БСП живее, вътрешни противоречия и разочарования един от друг. „Третата е общодържавна – никой няма да може да измести нуждата от представителство на лявата политическа мисъл и социалистическата чувствителност в институциите. Няма как да преодолеем кризата без социалистическа партия. Няма друг освен БСП, който да може да заеме това място“, категоричен бе председателят на левицата.

Крум Зарков обясни, че на заседанието на Конгреса се е случило нещо ново – постигнато е нещо, което е накарало много партии да се вгледат в БСП, не защото е избран един или друг, а защо лявото изобщо може да избира по този начин. Според него, въпреки различията в партията, има обединение по важните въпроси – защо съществува БСП, както и по важните за страната политики. Затова и една от целите на новото ръководство ще бъде да обърне фокуса, не „за кого“, а „защо“.

Народният представител от региона Петя Цанкова подчерта, че БСП е заявила своя курс към промяна и трябва да си върне партийния вот. „Трябва да спечелим отново доверието на социалистите в страната, да им покажем, че заявеното на Конгреса не са думи, но ще го претворим и в дела“, каза още тя.

По време на срещата бе заявена силна подкрепа за Петя Цанкова, нейната досегашна работа, непрестанна връзка с хората в региона, техните проблеми и търсенето на решения. Бяха обсъдени предстоящите избори, кандидатите, с които да се яви БСП на тях, и бе дадена заявка за вслушване в мнението на структурите и издигането на социалисти от областта. Председателите на партийните организации на левицата от Пазарджик заявиха своята пълна готовност да работят с пълни сили за едно добро представяне на БСП на изборите.