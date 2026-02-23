Обрат по случая "Дебора”: Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав

Адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото “Дебора“, поискаха отвод на съдебния състав на Районния съд в Пловдив. Пред журналисти те коментираха, че след осъдителното решение на Окръжния съд в Стара Загора, според което Районният съд в Пловдив трябва да изплати обезщетение от 500 евро на Георгиев заради забавено правосъдие, магистратите в Пловдив няма да бъдат обективни.

Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

Според юристите Петко Кънев и Валентин Димитров е редно всеки един състав на Районния съд в Пловдив да се отведе по това дело. Те посочиха, че ще обжалват размера на обезщетението.

"Разпитвахме свидетели, изслушахме заключенията на две експертизи и продължаваме по общия ред... днес само свидетели имаме призовани за днешното съдебно заседание”, споделя Десислава Калайджиева, прокурор, цитирана от БНТ.

Адвокатът на насилника Валентин Димитров счита, че няма безпристрастен съдия, който е част от настоящия районен съд.

"Очаквам съдът да не даде отвод и делото да продължи с разпит на свидели, които са тук за пореден път”, споделя от своя страна жертвата Дебора.

Припомняме, че в момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.