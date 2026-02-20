Андрей Гюров: С Цицелков решихме, че оставката е правилно решение

Аз виждам как хората атакуват господин Цицелков. Никой не го атакува за неговата липса на опит. Ясно е накъде е насочена атаката, тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем едни честни избори. Така служебният премиер Андрей Гюров коментира скандала, който се разрази около Стоил Цицелков и който в крайна сметка доведе до оставката му като вицепремиер и министър на честните избори.
"Когато поканих Цицелков за вицепремиер за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опита, който той има в провеждане на изборите, както и в наблюдение на избори в много други държави. Аз не разполагам със съдебен регистър и не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи. Но аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест, и днес поемам отговорност за този избор", обясни Гюров.
Служебният премиер обясни и защо е приел оставката на Цицелков:
"Аз виждам как хората атакуват господин Цицелков. Никой не го атакува за неговата липса на опит. Ясно е накъде е насочена атаката, тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем едни честни избори. Но за нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече някакви краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор с Цицелков, решихме, че това е едно правилно решение, за да можем да защитим гласа на хората и за да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за провеждане на честни избори. Аз му благодаря за отговорността, че пое тази тежка отговорност и нелека задача с ясното съзнание, че ще бъде поставен, както и всички министри, пред много високи очаквания. Очаквания, които по-скоро отговарят на два мандата, а не на два месеца. Така че неговата готовност и решимостта, с която той влезе в този процес, бяха изключително важни."
"В крайна сметка нашата отговорност е към изборите, и към създаване и поддържане на доверието на гражданите в провеждането на честни избори. Затова младите хора, които досега не са били активни, да видят смисъл да гласуват, да видя хоризонт и надежда, че нещата ще се случат по правилен начин", заяви още Гюров.
Той обаче не отговори на въпроса дали ще длъжността вицепремиер за честни избори ще се запази.