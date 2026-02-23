Георги Клисурски: 86% от левовете са събрани

Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите. Правителството ще работи с регулаторите. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

Клисурски изрази висока оценка за работата на институциите, ангажирани с подготовката до момента, и подчерта значението на плавното въвеждане на общоевропейската валута в България.

"Въвеждането на еврото не се случва за една нощ, а постепенно в рамките на много месеци. Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативното увеличение на цените. Няма да го допуснем", заяви още служебният министър на финансите.

От своя страна, ръководителят на механизма за еврото и председател на стоковата борса и тържищата Владимир Иванов съобщи, че към момента са събрани 86% от наличните левове.

Все още остават около 4,4 милиарда лева за прибиране, но левовото обращение вече не представлява проблем, подчерта Иванов.

В периода 13 – 18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за вкарване в обращение на фалшиви еврови банкноти. Иззети са няколко неистински банкноти с номинал от 500 евро, информира БГНЕС.

Двойното обозначаване на стоките и услугите – в левове и в евро, остава до месец август, припомниха по време на брифинга днес.