IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Самолет с 180 пътници на борда е кацнал аварийно в Букурещ

Тази сутрин самолетът е излетял за курортния град Хургада

23.02.2026 | 12:32 ч. 2
Flightradar24, X

Flightradar24, X

Самолет на молдовската нискотарифна компания “Хай Скай”, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, “Хенри Коанда“ в Букурещ, заради технически проблем.

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж. Всички те са прекарали нощта на летището. 

Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.

Тази сутрин в 9:00 ч. местно време самолетът е излетял за курортния град Хургада в Египет. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Букурещ самолет аварийно кацане технически проблем
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem