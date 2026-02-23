Самолет с 180 пътници на борда е кацнал аварийно в Букурещ

Самолет на молдовската нискотарифна компания “Хай Скай”, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, “Хенри Коанда“ в Букурещ, заради технически проблем.
На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж. Всички те са прекарали нощта на летището.
Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.
Тази сутрин в 9:00 ч. местно време самолетът е излетял за курортния град Хургада в Египет. / БТА