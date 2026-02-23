IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД

Промяната е част от последователната стратегия на „Девин“ да развива лидерския потенциал вътре в организацията

23.02.2026 | 12:44 ч. Обновена: 23.02.2026 | 12:49 ч.
Снимка: Девин

Снимка: Девин

Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Считано от 21 февруари 2026 г., той е и член на изпълнителния комитет на Spadel – белгийската група, собственик на компанията. 

Промяната е  израз на последователната стратегия на „Девин“ да развива лидерския потенциал вътре в организацията и да инвестира в дългосрочно изграждане на експертност. Пепо е част от екипа на компанията повече от 13 години, а професионалният му път е пример за устойчив растеж, стратегическо мислене и отдаденост към бранда и хората зад него. Днес той поема ръководството на „Девин“ като лидер, който познава в дълбочина бизнеса, екипа и приоритетите ѝ.

„Да застана начело на компанията, в която съм израснал професионално, е чест и голяма отговорност. През годините DEVIN се утвърди като символ на качество, доверие и иновации благодарение на силния екип и ясната стратегическа посока. Вярвам, че единственото устойчиво конкурентно предимство са хората – техните знания, ангажираност и стремеж към развитие са в основата на дългосрочния успех. Моята цел е заедно с екипа да продължим да надграждаме постигнатото и да развиваме компанията като модерна, ефективна и устойчива организация“, коментира Пепо Тонов.

Пепо Тонов се присъединява към „Девин“ през 2012 г. като главен финансов контрольор, позиция, на която има ключов принос за укрепването на финансовата дисциплина. През 2017 г. поема ролята на търговски директор, като под неговото ръководство компанията утвърждава лидерските си позиции на пазара на бутилирана вода в България, разширява присъствието си в стратегически канали и реализира инициативи за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.
 
Пепо Тонов поема поста от Борислава Налбантова, която се оттегля след 16 години успешно лидерство. Борислава и нейният екип изиграват ключова роля за изграждането на компанията като национален лидер и отговорен корпоративен гражданин. Под нейно ръководство „Девин“ реализира стратегически растеж, разширява продуктовото си портфолио, засилва фокуса върху устойчивото развитие и въвежда политики в подкрепа на кръговата икономика и опазването на природата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

девин пепо тонов
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem