Наталия Киселова ще бъде призована да свидетелства по делото срещу Петър Илиев

СГС даде ход на делото за плагиатството срещу Петър Илиев

23.02.2026 | 21:05 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд успя днес да даде ход на делото за плагиатството срещу Петър Илиев, когото от "Има такъв народ" неколкократно планираха да номинират за висши държавни длъжности.

Според прокуратурата десетки страници от книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 година, са плагиатствани от дисертацията на Наталия Киселова "Парламентарен контрол".

Бившата председателка на Народното събрание отказа да бъде конституирана като частен обвинител. А защитата на Петър Илиев поиска отвод на наблюдаващия прокурор и прекратяване на наказателното производство, но съдът не уважи тези искания.

На следващото заседание в края на март като свидетел ще бъде призована Наталия Киселова, предаде БНР. 

Делото се гледа за втори път в Софийския градски съд. Веднъж то беше прекратено, но апелативният съд го върна за разглеждане от друг състав.

Наталия Киселова Петър Илиев дело плагиатство СГС
