ДБ: Предложените от ПБ мерки срещу инфлацията са недостатъчни, но ги разбираме като начало на дебат

Предложените от правителството мерки срещу инфлацията на цените са недостатъчни, но ги разбираме като начало на дебат. Това каза на брифинг пред медиите народният представител Мартин Димитров от парламентарната група (ПГ) „Демократична България" (ДБ) по повод обявените по-рано днес от "Прогресивна България" два внесени законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики. Единият е в Закона за защита на конкуренцията, а другият в Закона за защита на потребителите. По единия законопроект се предвижда и удължаване на Закона за еврото за година напред.

Това, което те предлагат, зависи от работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). На тях трябва да се даде срок от два месеца да заработят както трябва или да бъдат сменени, защото без силни и работещи регулатори няма как да се реализират тези мерки, коментира депутатът.

По думите му в мерките има пропуск при изчисляването на екотаксите за автомобилите и бялата техника.

Не виждаме достатъчно предложения за борене на спекулата с цените на горивата. Същинската борба с цените на храните минава през спекулата в горивата, заяви депутатът Йордан Иванов от ДБ.

Ще подкрепим на първо четене законопроекта на "Прогресивна България" (ПБ) за промени в Закона за съдебната власт утре във Временната парламентарна комисия по правни въпроси, като знак на конструктивен парламентарен диалог, каза Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на ДБ. По думите ѝ от ДБ виждат липса на гаранции за политическа неутралност в предложените от ПБ нови условия за назначаване на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

Тя посочи, че от коалицията виждат три положителни елемента в законопроекта. Първият е въвеждането на мораториум върху решенията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, включително по отношение на назначенията в системата. Вторият е изричното разписване на възможността министърът на правосъдието да оспорва актове на ВСС. Третият положителен момент е връщането на подсъдността при оспорване на актове за отчуждаване за държавна и общинска нужда към административните съдилища по местонахождение на имотите.

Йорданова посочи още, че не е възприета идеята да се разшири кръгът на субектите, които могат да правят номинации.

Особено притеснение предизвиква и предложението изборът на професионалната квота на ВСС да се извършва по съдебни окръзи. Според Йорданова, това създава предпоставки за възпроизвеждане на контролирани избори и за влияние на административни ръководители при излъчването на членове на съвета — порочна практика, която вече е била наблюдавана в миналото.

Не е възприета и идеята, че оспорванията на кариерни и дисциплинарни производства трябва да става пред смесени състави, така че Висшият административен съд да няма монопол, допълни народният представител Атанас Славов от ДБ.

Депутатът уточни, че ще подкрепят законопроекта на мнозинството, но се надява между първо и второ четене да получат подкрепа и за своя, за да може между двете четения тези предложения да могат да бъдат включени в обединения законопроект.