Сделката за придобиване на "Лукойл" отнема време и има изисквания

Швейцарският собственик на "Лукойл" заплаши България с арбитражно производство в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Енергийният експерт Цветомир Николов обясни че още откакто започна войната в Украйна има подобни пролуки в санкционното законодателство на всяка една държава членка.

“В миналото има сключени спогодби", обясни енергийният анализатор от Центъра за изследване на демокрацията в предаването "България сутрин".

Според Николов можем да потърсим защита и подкрепа на ниво Европейски съюз - как да бъде премахнат рискът при подобни спогодби и търсене на финансово обезщетение.

По думите му формално проблемът е в това, че имаме особен управител, който се разпорежда с активите на "Лукойл". От друга страна - прекратяването на концесията на пристанището в Росенец. Ние сме принудени да направим това поради международните санкции срещу тази компании.

Експертът уточни, че подготовката на подобно арбитражно дело отнема много време. Подобно дело може да бъде избегнато, но ако смятаме, че можем да се защитим солидно, не би следвало да сме много отстъпчиви при преговорите, стана ясно от думите му.

Николов подчерта, че това е единствената функционираща рафинерия в нашата страна и единствен доставчик на горива. “Видяхме какво би се случило, ако вземем за пример Гърция - цените на горивата стигнаха с лев нагоре”, даде пример енергийният анализатор.

Николов допълни, че сделката за придобиване на "Лукойл" отнема много време и има изисквания, които много трудно се срещат. "Не е ясно какви са намеренията на руската компания. Има намерение да продава, защото постоянно губи пари. Ако се стигне до споразумение в Украйна, може да очакват спадане на ефекта от санкциите. Трябва да стимулираме сделка на глобално ниво. До края на годината можем да видим сделка", обясни Николов пред Bulgaria ON AIR.

Експертът каза още, че със сигурност ще има ново удължаване на лицензията на "Лукойл" и дерогацията на горивата за страната ни.

Високите сметки за ток

"Няма нищо по-прекрасно от това институциите да проверяват ЕРП-тата и техните търговци. Вижда се проактивност, ще бъдем сигурни в решенията на КЕВР впоследствие. Съмнявам се, че всяко едно от обясненията е вярно. Министърът на енергетиката имаше предвид, че ще се възстановяват суми само по жалбите, по които има установени нарушения и завишавания на сметките", коментира Николов.

Първо ще бъдат разгледани основателните жалби с големи разлики в потреблението. Ако се докаже нарушение, ще бъдат обезщетени, разясни той.

"Цената е фиксирана, КЕВР я определя, тя не подлежи на промяна. Въпросът е дали има намеса при потреблението. Това се е случвало и преди, през 2019 г. се случи също. Възможен ли е софтуерен проблем - не вярвам, че е възможно. 20 години виждаме, че няма основания да се съмняваме във фактурите", каза още експертът.

Според него ЕРП-тата са изключително ликвидни и имат много инструменти, с които могат да си разрешат проблемите, ако имат такива. Николов смята, че един от факторите за по-високите сметки е по-високото потребление, освен това продължаваме все повече да се електрифицираме.

Гледайте видеото с целия разговор.