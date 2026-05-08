Икономист: Новите управляващи трябва да започнат с дълг

Вчера по време на изслушване служебният министър на финансите Георги Клисурски увери, че пари в държавата има, а инфлацията е около 4%. Днес Клисурски предава властта на своя наследник Гълъб Донев, пред който стои нелека задача за приемане на нов редовен бюджет в е евро.

В предаването “България сутрин” икономистът Васил Караиванов коментира, че първото нещо, което е необходимо на държавата, е именно редовния бюджет. “Сега с този, който имаме, не може да се подходи политически по никакъв начин. Имаме две удължения. Досега ограниченията за финансовия министър бяха, че може да харчи толкова, колкото събере като приходи, и не може да поеме повече дълг, отколкото за покриване на стари задължения. Това виждаме и в отчетите на Министерството на финансите, които засега са за към месец май”.

Караиванов поясни, че нов дълг е поет за покриването на задължения, които се падежират.

"През последната година Народното събрание прие редица решения, а още преди това бяха заложени механизми за автоматично увеличение на разходите, включително за социални плащания и заплати в държавния сектор. В резултат тези разходи нарастват по-бързо от приходите. Приходите по бюджета тази година за първите три месеца нараснаха с 15%, само че в същото време разходите са нараснали с повече от 15%", допълни икономистът.

Фискален резерв

Пред Bulgaria ON AIR Караиванов добави, че притеснителното за новите управляващи е това, че трябва да започнат с дълг, за да могат да финансират и нарасналите социални плащания, и другите плащания, които са необходими.

“Този дълг в рамките на тази година може би ще бъде в рамките на 3-4 млрд. евро. При бюджетен дефицит от 3% от БВП и брутен вътрешен продукт в размер на около 100-120 млрд. евро, дефицитът се равнява приблизително на 3-4 млрд. евро. Това означава, че държавата трябва да осигури толкова допълнително финансиране, за да покрие разходите над приходите, без да се изчерпва фискалният резерв. Ако не се вземе нов дълг, ще трябва да се ползва фискалният резерв", поясни икономистът.

Експертът е на мнение, че все още условията за нов дълг са "добри".

"Предвидимостта е изключително важен фактор. Още при старта си коалицията "Прогресивна България" заяви, че ще запази съществуващата данъчна система, включително плоския данък и ДДС. Това допринася за по-голяма стабилност и предвидимост в икономическата среда. Така могат да се взимат и по-дългосрочни решения. Досега бизнесът се чудеше какво следва и никой не можеше да си направи ясна прогноза", добави Караиванов.

Според него каквито и мерки да са предвидени от кабинета “Радев”, те трябва да бъдат изненадващи, когато говорим за цените, за да има ефект. “Ако обявите нещо и го започнете днес, а не след месец-два, тогава вече ще има ефект. Една фискална политика трябва да бъде изненадваща, за да бъде ефективна", каза още Караиванов.

