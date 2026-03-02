IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Той ще заеме овакантеното място на Андрей Гюров

02.03.2026 | 20:43 ч. Обновена: 02.03.2026 | 20:43 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за подуправител на БНБ. Това съобщи ФОКУС, позовавайки се на сигурен източник.

Сега, след като Андрей Гюров стана служебен министър-председател, трябва да бъде избран нов подуправител на Българската народна банка на негово място.

Каква е процедурата

Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране. 

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

