Въоръжен обир в Балтимор, крадецът е убит, има ранен полицай

Полицейски служител, отзовал се на сигнал за кражба при влизане с взлом в Балтимор, бе прострелян в крака днес от въоръжен мъж, застрелян по-късно от друг полицай, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

По време на напрегнатата ситуация жена скочила през прозорец, а друга е била държана на прицел от мъжа, преди той да бъде застрелян, каза полицейският комисар Ричард Уорли, предаде БТА.

„Всичко се разви сравнително бързо, защото той стреляше по нашите служители“, заяви Уорли.

Полицаят, който е бил ранен в крака, е в стабилно състояние в специализирана травматологична болница. Д-р Томас Скалия похвали свой „колега“, който е поставил турникет на място.

„Много сме благодарни, че нараняванията на ранения полицай не са сериозни, както и че няма сериозно пострадлаи сред хората от квартала“, каза кметът на Балтимор Брандън Скот пред журналисти. „Изразяваме съпричастността си с ранения служител на реда и неговото семейство и дори със семейството на починалия“.

По думите на Уорли загиналият мъж е бил роднина на хората, живеещи в дома.

Имена не бяха съобщени. Профсъюзът на полицаите в Балтимор „Братски орден на полицията“, който представлява служителите на реда, заяви, че „всички замесени служители са в добро разположение на духа“.