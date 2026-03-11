Две ирански девойки са задържани с фалшиви френски паспорти на границата ни

Две девойки от Иран са задържани вчера с фалшиви френски паспорти на граничния пункт "Капитан Андреево". Те са на 18 и 19 г., съобщават от Районната прокуратура в Хасково, съобщи БНР.

Момичетата са привлечени като обвиняеми по две бързи производства.

Пътували са в автобус с българска регистрация по редовна линия от Истанбул до София, който пристигнал на граничния пункт около 2.00 часа през нощта, уточняват от прокуратурата.

При извършената проверка за документите на пътниците дежурният граничен полицай установил, че двете момичета представят преправени френски задгранични паспорти.

От прокуратурата допълват, че не може да им бъде търсена наказателна отговорност за съставянето на фалшивите документи. Те са привлечени като обвиняеми за това, че са влезли през границата без разрешение от надлежните органи на властта.

Момичетата са изпратени в специализиран дом за временно настаняване на чужденци. Разследването по случая продължава, допълват от прокуратурата.