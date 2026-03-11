IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Две ирански девойки са задържани с фалшиви френски паспорти на границата ни

Момичетата са на 16 и 19 години

11.03.2026 | 07:25 ч. 1
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Две девойки от Иран са задържани вчера с фалшиви френски паспорти на граничния пункт "Капитан Андреево". Те са на 18 и 19 г., съобщават от Районната прокуратура в Хасково, съобщи БНР.

Момичетата са привлечени като обвиняеми по две бързи производства.

Пътували са в автобус с българска регистрация по редовна линия от Истанбул до София, който пристигнал на граничния пункт около 2.00 часа през нощта, уточняват от прокуратурата.

При извършената проверка за документите на пътниците дежурният граничен полицай установил, че двете момичета представят преправени френски задгранични паспорти.

От прокуратурата допълват, че не може да им бъде търсена наказателна отговорност за съставянето на фалшивите документи. Те са привлечени като обвиняеми за това, че са влезли през границата без разрешение от надлежните органи на властта.

Момичетата са изпратени в специализиран дом за временно настаняване на чужденци. Разследването по случая продължава, допълват от прокуратурата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ирански момичета задържани границата фалшиви паспорти
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem