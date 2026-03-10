Застрашен ли е мирът в Украйна на фона на ескалацията в Близкия изток?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност, обещавайки да сложи край на войните, но миналата седмица вместо това започна нова, когато нареди това, което Белият дом нарича „проактивна отбранителна “ операция в отговор на „непосредствената заплаха“ от Иран.

Началото на поредния иницииран от САЩ конфликт в Близкия изток нанася двоен удар върху амбициите на Тръмп като миротворец . Очевидно е, че това е провалило, може би завинаги, периодичните преговори между Техеран и Вашингтон относно бъдещето на иранската ядрена програма. Но е вероятно също така да попречи на друг приоритет на Тръмп: прекратяването на четиригодишната война между Русия и Украйна, пише за RS старши сътрудникът д-р Дженифър Кавана.

Конфликтът в Иран вероятно няма да промени дългосрочната траектория на специалната военна операция на Русия. Той обаче ще удължи боевете и ще затрудни постигането на прекратяване на огъня. Последиците от войната в Иран не само отслабват влиянието на САЩ върху двете воюващи страни, но и икономическите и военните ѝ последици ще дадат стимул както на Киев, така и на Москва да забавят дипломатическите си усилия. Пробивът все още е възможен, но тези неуспехи означават, че мирът в Украйна вероятно е далеч.

Би било пресилено да се каже, че преговорите между Русия и Украйна, проведени с посредничеството на САЩ през първите месеци на 2026 г., са били успешни, но по всички данни напредъкът напоследък е значим , макар и бавен. Например, американски представители съобщиха, че двете страни са постигнали някои споразумения относно наблюдението на прекратяването на огъня след конфликта . Повечето от големите въпроси, като гаранциите за сигурност за Русия и Украйна, военните способности и съюзяване на Украйна, разширяването на НАТО и територията, все още не са решени. Но всички страни изглеждаха оптимистично настроени, че с времето и последователни срещи може да се постигне споразумение.

Сега, около седмица след началото на войната на САЩ в Иран, картината изглежда много по-мрачна. Мирните преговори сякаш са в застой , като администрацията на Тръмп проявява малко информация или интерес относно времето или дневния ред за следващия кръг.

Някои пречки пред продължаването на преговорите са от логистичен характер. Например, бързата ескалация на войната прави невъзможни срещите на места като Абу Даби. Възможността за достъп до интернет в рамките на правителството на САЩ е друго вероятно ограничение. Специалният пратеник Стив Уиткоф може да има свободно време сега, когато преговорите с Иран са преустановени за неопределено време, но други ключови играчи в Държавния департамент и Министерството на отбраната ще бъдат заети с управлението на вътрешните и глобалните последици от войната в Близкия изток на президента Тръмп. Те може просто да не са на разположение за повторни пътувания до неутрални места в Европа или другаде.

Други пречки пред дипломатическия процес са по-пагубни.

Като начало, ефектът от конфликта върху световните цени и доставки на петрол ще даде нов живот на отслабващата руска икономика и би могъл да намали интереса на Москва към преговорите. Икономическите затруднения вероятно никога не са били причината руският президент Владимир Путин да реши да сложи край на войната, но с конфликта в Близкия изток, който затруднява износа на петрол и предизвиква рязко увеличение на цените и търсенето на руски петрол, администрацията на Тръмп загуби всякакво икономическо влияние, което би могла да има.

Поне от миналия ноември надеждата на администрацията на Тръмп беше, че бавното свиване на приходите от петрол на Русия в крайна сметка ще принуди Москва да приеме по-голям компромис на масата за преговори. За тази цел Тръмп наложи нови санкции на руската петролна индустрия, оказва натиск върху Индия да намали покупките си на руски петрол и засили кампанията срещу руския скрит флот.

Сега, след като трафикът на танкери през Ормузкия проток е на практика спрян, администрацията на Тръмп е принудена да пренастрои подхода си. Министерството на финансите на САЩ вече облекчи натиска върху износа на руски петрол, като обяви на 5 март , че ще позволи (дори ще насърчи) Индия да възобнови покупките на руски петрол за 30 дни без санкции. В същото време интересът на САЩ към преследване на руския сенчест флот е намалял. Не само че много американски военноморски и въздушни активи са ангажирани в Близкия изток, но и тъй като Тръмп разглежда цените на газа като ключов елемент от своята програма за „ достъпност “ на вътрешния пазар, Вашингтон се нуждае от руски петрол на пазара, за да помогне за поддържане на ниски разходи.

Икономическата печалба, която Русия получава от прекъсването на търговията, причинено от войната в Иран, може да е трайна само в краткосрочен план. Но дори ограниченото облекчение ще даде на Москва необходимите приходи, за да отложи болезнените структурни промени в руската икономика за известно време. Най-малкото, по-високите приходи от петрол ще дадат на Путин повече възможности, когато става въпрос за финансиране на военните му усилия.

Американските военни операции в Близкия изток биха могли да повлияят и на военния баланс в Украйна по начин, който ще направи преговорите по-малко привлекателни за Москва.

Бързото харчене на американски средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси срещу Иран ще изчерпи запасите и ще намали наличните ресурси за подкрепа на самозащитата на Украйна. Украйна може да произвежда голяма част от собственото си военно оборудване в момента и е напълно самодостатъчна в производството на дроновете, необходими за замразяване на руските офанзиви. Тя обаче все още разчита на Съединените щати за противовъздушни прехващачи – същите оръжия , от които днес се нуждаят в големи количества американските сили и партньорите от Персийския залив.

Ако доставките на американски противовъздушни средства за Украйна намалеят, това не е задължително да промени нещата на бойното поле веднага, но ще направи уязвима гражданската и индустриалната инфраструктура на Украйна, като с течение на времето ще увреди производството на отбранителни материали и цивилното население. Дали военните, индустриалните или гражданските последици от загубата на американска подкрепа ще бъдат достатъчно големи, за да тласнат Украйна към по-големи отстъпки, е несигурно, но Путин и неговите съветници може би са склонни да изчакат и да видят, надявайки се, че това ще се случи.

В същото време Украйна може да види нови причини да протака преговорите. По-конкретно, успехът на най-ястребовите елементи от коалицията на Тръмп да го убедят да атакува Иран може да даде на Украйна основания да се надява, че една успешна война в Близкия изток ще даде още повече сили на американските фракции, които са най-силни в подкрепа на твърдата линия и спрямо Русия. Това може да отвори вратата за по-сурови санкции срещу Русия и повече военна помощ за Украйна в бъдеще. Такъв резултат изглежда малко вероятен, като се има предвид последователното противопоставяне на Тръмп на тези ходове, но тъй като нямат какво да губят, украинските лидери може да се възползват от риска.

Най-сериозната пречка пред усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна обаче засяга еднакво и двете страни: загубата на доверие от страна на Вашингтон като посредник. Два пъти досега, през юни 2025 г. и миналата седмица, Съединените щати атакуваха Иран по време на преговорите. Някои участници в последния кръг на дипломация предположиха, че преговорите са били фалшиви , предназначени да разсейват, докато Съединените щати и Израел се готвят за война. Прекратяването на огъня в Газа, договорено от администрацията на Тръмп, също се оказа в най-добрия случай частично . Заложници бяха освободени, но израелските въздушни удари не спряха.

В този момент не е ясно дали Киев или Москва вярват, че Вашингтон може да изпълни сделката или да изпълни обещанията си за сигурност към всяка от страните. От своя страна Русия може да се опасява, че всякакви гаранции от Съединените щати за неутралитета на Украйна или разширяването на НАТО ще бъдат също толкова празни, колкото и устните обещания, предложени на Иран. Украйна, от друга страна, с право ще се притеснява, че ще направи болезнени отстъпки, но все пак ще остане без обвързващи ангажименти за сигурност от Съединените щати и без начин да предотврати завръщането на войната при условията на Русия.

Тази липса на доверие в Съединените щати като посредник е фатална за всякакви дипломатически усилия, водени от САЩ, и ще бъде трудно да се преодолее дори след края на войната в Иран. Без увереност, че преговорите ще решат основните им проблеми със сигурността или ще доведат до трайно примирие, както Русия, така и Украйна вероятно ще изберат продължаване на войната, залагайки на бойните постижения като по-добър път към сигурността.

Ако Тръмп е сериозен в намеренията си да сложи край на войната в Украйна, администрацията му трябва да започне да мисли още сега за това какво ще е необходимо,

за да се възстанови доверието във Вашингтон като преговарящ и дипломатически посредник. Възможностите могат да включват добавяне на нови лица към ядрото на преговарящия екип на САЩ или започване на сериозни дискусии на вътрешния и международния фронт за това как следвоенните гаранции за сигурност могат да бъдат кодифицирани и направени правно обвързващи, наред с евентуално прекратяване на огъня.

Тръмп призна, че е изненадан от това колко сложни са били усилията за прекратяване на войната в Украйна. За съжаление, това е на път да стане още по-трудно.