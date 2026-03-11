В Иран държат "пръста на спусъка" срещу нови протести

"Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг. Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка", посочи nчалникът на иранската полиция Ахмадреза Радан по държавната телевизия. Той изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят.

По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.

В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани", и добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".

"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."

Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.

Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.