Нова рокада, служебното правителство смени и шефа на НАП

Милена Кръстанова поема институцията

06.03.2026 | 16:50 ч. 11
БГНЕС

Служебното правителство взе решение да освободи Христо Марков от поста изпълнителен директор на НАП, считано от 9 март.

Неговото място ще заеме Милена Кръстанова.

Промяната е обявена днес чрез правно-информационната система на Министерския съвет.

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София, предаде БНР.

От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

