Борисов: ГЕРБ не е причина за политическата криза

По думите на Бойко Борисов България е постигнала напредък по ключови теми като еврозоната, Шенген, Плана за възстановяване и устойчивост и отпадането на мониторинговия механизъм. Според него именно управлението на ГЕРБ е поставило високи стандарти, които трудно могат да бъдат достигнати.

„Толкова високо е вдигната летвата от ГЕРБ...“, каза Борисов.

Той беше категоричен и че партията му не носи отговорност за настоящата политическа криза.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и по повод поредните кадрови промени в държавата, като посочи, че е бил сменен и ръководителят на НАП. Според него това се случва въпреки постигнатите високи резултати в приходните агенции.

"Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 милиарда лева, защото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 милиарда, 7 милиарда евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?", каза той.

Борисов засегна и темата за влиянието на икономически кръгове в политиката, като подчерта, че според него в ГЕРБ няма олигарси и партията не е била подкрепяна от подобни среди. Той направи препратка към процесите от 90-те години и т.нар. червена олигархия.

„Много искам да говорим за олигарсите в партиите, защото не знам в ГЕРБ да има олигарси. Никой не ни е подкрепял. Особено червената олигархия, червените куфарчета, червените мобифони. Тези приказки не са измислени. Бях малък като ги слушах тези приказки през 90-те години. Разбойническата приватизация. Ние в ГЕРБ такива нямаме“, подчерта Борисов.

Той акцентира и върху международната обстановка, като посочи, че страната се намира в особено сложен геополитически момент. Според него войната в Украйна и напрежението в Близкия изток поставят България в ситуация, в която е необходима ясна и последователна външнополитическа линия.

По думите му българската евроатлантическа ориентация не трябва да остава само на ниво декларации, а да бъде защитавана и с конкретни действия, особено на фона на засилващите се международни предизвикателства.

В рамките на посещение в Многопрофилната детска болница Борисов обърна внимание и на значението на новото лечебно заведение в Бургас. Той подчерта, че болницата ще има ключова роля за целия регион и ще обслужва близо милион и половина души.

Кметът на Бургас Димитър Николов обясни, че новата многопрофилна детска болница ще разполага със 140 легла, както и с 16 отделения и клиники, като ще обслужва целия Югоизточен регион. Според него изграждането ѝ е от особено значение, тъй като много български семейства все още търсят лечение за децата си в чужбина. Той посочи още, че проектът се реализира за по-малко от две години и е част от по-широкото инфраструктурно развитие в района, което включва и изграждането на нов четирилентов път.

Според него подобни проекти са от решаващо значение за развитието на страната.

"Не може да има просперитет в България, ако не осигурим здраве на децата“, заяви той, цитиран от NOVA.