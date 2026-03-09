Дрогиран преследва жена си с автомобил, прегази я

Опит за убийство е извършен около полунощ в неделя в старозагорското село Обручище. По първоначална информация мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил, съобщи "Нова телевизия".

На място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана в болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.

Заподозреният е задържан. При направения тест той е дал положителна проба за наркотици.