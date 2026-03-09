IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дрогиран преследва жена си с автомобил, прегази я

Пострадалата е с опасност за живота

09.03.2026 | 11:33 ч. Обновена: 09.03.2026 | 11:38 ч. 14
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Опит за убийство е извършен около полунощ в неделя в старозагорското село Обручище. По първоначална информация мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил, съобщи "Нова телевизия".

На място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана в болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.

Заподозреният е задържан. При направения тест той е дал положителна проба за наркотици.

