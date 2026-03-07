IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Край на самотата за 3 зодии от 7 март

Дали сте сред тези астрологични знаци, които ще станат по-инициативни в контактите си

07.03.2026 | 21:45 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

След 6 март 2026 г. самотата приключва за три зодиакални знака. Няма как да сбъркате с Венера в Овен, особено ако целта е да се съберете и обградите отново с повече хора и да си върнете част от тези щастливи чувства на част от общност или част от двойка.

Три зодиакални знака ще осъзнаят след този ден, че портите наистина не са затворени за тях. В крайна сметка не сме изключени от нищо. Готови сме да се изправим отново на крака и да се върнем в състезанието.

Красотата на енергията на Овен, особено когато планетата на любовта и хармонията Венера е в Овен, е, че ни помага да направим първата крачка. Тази Венера е проактивна. Вече няма да чакаме някой друг да почука на вратата ни. Знаем си, че това вече не работи. Вместо това, ние излизаме и започваме да правим своите ходове, за да се освободим от самотата.

А ето и кои 3 зодии ще бъдат най-мотивирани в това да оставят самотата зад гърба си:

Близнаци

Няма нужда да се срамувате, да се стеснявате или да отстъпвате назад по време на Венера в Овен. Истината е, че вие сте желан човек, Близнаци, и хората в живота ви искат да излезете от черупката си.

Ако вярвате, че сте самотен човек, то със сигурност имате известна вина за това и контрол над това. След 6 март ще имате смелостта да си върнете старото Аз. Тази социална пеперуда все още живее във вас, чакаща да види светлината на деня.

Откривате, че веднага щом направите първата крачка, независимо дали е обаждане на стар приятел или просто посещение на събитие с много хора, светът се отваря отново за вас. След този ден вие успешно ще сложите край на вашата самота и няма да поглеждате назад.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самотата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem