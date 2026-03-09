Конспирациите тръгнаха: Путин се закашля, смениха му обръщение за 8 март ВИДЕО

Владимир Путин беше заснет да се мъчи да говори и да кашля многократно в кадър от записано обръщение, изтекло от Кремъл.

Във видеото, което беше публикувано онлайн в продължение на четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, сочи към врата си и започва да се прокашлява и да кашля продължително около 30 секунди.

73-годишният Путин казва по време на обръщението си за Международния ден на жената: "Знаете ли, нека го кажа отново, защото гърлото ми малко дращи. Почти започнах да кашлям, днес говорих много", каза в свое извинение президентът.

Оригиналното видео беше публикувано в Telegram канала на Кремъл, след което беше изтрито без обяснение.

Двадесет минути по-късно пресслужбата на президента публикува редактирана версия, наполовина по-къса от предишния запис, в която Путин плавно възхвалява способността на жените да "пленяват с красота и чар, като същевременно показват старание, решителност и устойчивост“.

Публичен образ

Първото видео предлага рядък поглед зад щателно управлявания публичен образ на руския президент. Образът на руския лидер е запазен чрез хореографирани изяви пред държавни медии и използване на предварително записани кадри.

Един проруски блогър предположи, че записът може да е бил публикуван умишлено, за да се подкопае имиджът на Путин.

"Всеки, който дори бегло разбира задкулисния процес, ще потвърди, че това не би трябвало да е възможно. Не можеха да не проверят, преди да го публикуват. В системен план изглежда като бунт", написа Лев Вершинин в Telegram.

Според Денис Казански, украински журналист, видеото е изтекло "нарочно", защото "на всички им е писнало от този болнав старец". "Опитваш се да се представиш като млад, силен лидер, а след това някой изтече едно-единствено видео и целият ти имидж се разпада", на мнение е Казански.

Клипът предизвика сравнения с Леонид Брежнев, съветския лидер от 1964 до 1982 г., който стана известен с неясна, затруднена реч и склонност да губи нишката на мисълта си.

"През 1982 г. съветската телевизия излъчи "неволно“ как Леонид Брежнев в Баку чете една и съща част от речта си многократно, докато ръка не се протегна покрай него, за да обърне страницата", припомня историяа британският журналист Марк Алмънд.

"Това беше видим знак за неговия физически и психически упадък. Брежнев почина по-малко от два месеца по-късно. Дали това беше сигнал към населението?“, добавя британецът.

Здравето на Путин и конспиративните теории

Здравето на Путин отдавна е предмет на непотвърдени твърдения, че страда от болестта на Паркинсон; рак, включително на щитовидната жлеза, коремната кухина, кръвта и панкреаса; сърдечен арест; и неврологичен спад.

Служители на западното разузнаване обаче отбелязват, че Путин не изглежда сериозно болен. Лидерът казва, че тайната на здравето му е в упражненията и се хвали с приятел, който го е нарекъл "киборг“ заради здравината му.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, твърди, че Путин спи само по няколко часа всяка нощ и никога не си почива.

"Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде намира толкова много сила", откровен беше Песков през септември пред държавните руски медии.

Смята се, че руският президент е обсебен от темата за дълголетието. През септември той беше записан да казва на китайския президент Си Дзинпин, че "човешки органи могат да бъдат постоянно трансплантирани, до степен, че хората да станат по-млади, може би дори безсмъртни“.

През 2024 г. той обяви нов национален проект, известен като "Нови технологии за опазване на здравето“, който включва големи инвестиции в "предотвратяване на клетъчното стареене, невротехнологии и други иновации, насочени към осигуряване на дълголетие“.

Според опозиционното издание "Медуза“, източник от московска болница пренебрежително нарече проекта "капризите на застаряващо Политбюро“.

Смята се, че Михаил Ковалчук, близък семеен приятел на Путин, е получил милиони държавно финансиране за изследвания на безсмъртието чрез подмяна на органи.

Мария Воронцова, една от дъщерите на руския президент, получи грант за 2025 г. за проект за обновяване на клетките и здравословно дълголетие.