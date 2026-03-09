IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Работник бе премазан от преса за пластмасови изделия

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая

09.03.2026 | 11:02 ч. 7
Мъж на 46 години от Велико Търново е загинал при трудова злополука, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.  Инцидентът е станал в петък по обяд.  

По първоначална информация в производствен цех в областния град мъжът е бил премазан от преса за производство на пластмасови изделия. Пострадалият е откаран в Спешна помощ и настанен в реанимация, където по-късно е починал.

Образувано е досъдебно производство.

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая, каза за БТА директорът на инспекцията Розалина Стефанова. Разследването по случая продължава съвместно с прокуратурата във Велико Търново. 

преса пластмасови изделия премаза работник
