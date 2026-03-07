IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сметката за ток в България е почти двойна на тази в Обединеното кралство

Средната сметка на британско семейство с две деца, което живее в къща с три спални, е около 137 паунда

07.03.2026 | 14:30 ч.
Средната месечна сметка за ток и газ на стандартно британско семейство с две деца, което живее в къща с три спални, е около 137 паунда, или 156 евро. Това е почти два пъти по-малко в сравнение с разходите за тристаен апартамент в София, отопляван с климатици, предава NOVA.

Жители на Великобритания разказват как ограничават разходите си за енергия.

"Следим тарифите за пикови и извънпикови часове. Пускаме съдомиялната, пералнята и прахосмукачката между 23 и 4 часа сутринта, за да намалим сметките“, обяснява млад мъж.

"Не включвам отоплението често - по един час сутрин и по един час вечер. Апартаментът ми е с южно изложение и слънцето дава малко топлина. Така се справям с високите сметки“, казва пенсионеркa.

Според експерти разликата не се обяснява единствено с по-ниски такси, а и с конкуренцията между доставчиците, както и с по-внимателното управление на потреблението от страна на домакинствата. Докато във Великобритания хората успяват да държат сметките си под контрол чрез подобни практики, в България потребителите продължават да плащат значително по-висока цена за същото количество енергия.

