Българският културен център в Болград - живот под удари на дронове

През първата година все още имахме ток в Болград, но сега заради честите атаки и унищожената инфрастраструктура, в момента сме на режим 3 на 3. Това е много сложно – за децата и за по-старите хора. По-младите хора закупуват уреди, но за старите хора и децата в училищата е сложно. Децата в училищата седят в бомбоубежищата и училищният процес е много по-труден. Това каза за Dnes.bg Любов Карачебан – заместник-директор на Държавния институт Одески областен център за българска култура в град Болград. Центърът е създаден през 1997 година по инициатива на Одеския областен съвет с цел възраждане, съхраняване, запазване на българската култура в Украйна – Бесарабия.

Любов Карачебан допълни още, че изминалата нощ е била много тежка за Харков, Одеса и Киев.

„Има загинали деца, основните атаки вече са с дронове „Шахед”, които летят много ниско и по-трудно се прехващат. В Одеса по цели нощи не спят – бомбардират я всяка нощ, но вече и през деня – дронове и балистика, но основно с дронове”, каза тя.

Любов Карачебан разказа още, че след Нова година към Болград са били изпратени 17 Шахеда.

„За един малък град това е много страшно и сложно, и за това Болград е без ток”.

По думите ѝ, центърът е постигнал целта на създаването си, защото са възродени българските традиции в Южна Украйна.

„През последните 10-15 години активно се обърна внимание на българските традиции – и от младежи, и от възрастни хора”, допъли още тя.

В Одеския областен център за българска култура в град Болград функционира и етнографска стая.

„Имаме една от най-уникалните библиотеки в Украйна – в цялата библиотека книгите са изцяло на български език. Вече имаме и книги, преведени на българо-украински. Повечето книги са на български и украински автори, но имаме и чуждестранни, които са преведени на български език. Библиотеката се ползва от ученици, студенти и преподаватели. Центърът за българската култура бе посетен от професор на Харковския университет „В. Н. Каразин” Михаил Станчев, чиято научна и обществена дейност е свързана с изследването на историята, културата и междукултурните връзки на народите в региона. Посещението се превърна във важно събитие за центъра, тъй като даде възможност за обмен на опит, обсъждане на въпроси, свързани със съхраняването на културното наследство, както и за представяне на богатите ресурси на центъра. Професорът се запозна с дейността на институцията, насочена към съхраняването и популяризирането на българската култура, традиции и език. Особено внимание на госта привлече библиотеката на центъра — важна част от неговата научна и културна инфраструктура. Михаил Станчев подчерта значението на подобни институции, които играят важна роля в съхраняването на националната идентичност и укрепването на културните връзки между народите. По неговите думи библиотеката на центъра е не само място за съхранение на книги, но и важна платформа за научен диалог, просветителска дейност и културен обмен”, каза още Любов Карачебан.

Тя допълни също така, че голям брой студенти продължават да следват в България.

Любов Карачебан каза още, че въпреки войната, тяхната дейност продължава, макар и по-сложно.