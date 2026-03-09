IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Експлозия пред историческа синагога в Лиеж вдигна на крак полицията

Нанесени са само материални щети, няма данни за пострадали

09.03.2026 | 11:18 ч. 19
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Историческа синагога е била повредена при експлозия в ранните часове на понеделник сутринта в белгийския град Лиеж, съобщи полицията.

Говорител на полицията в източния белгийски град заяви, че няма съобщения за пострадали, като са нанесени "само материални щети“. Властите разследват причината за експлозията.

Експлозията е станала около 4 часа сутринта пред синагогата, като са повредени прозорците на сградите в околността, добави говорител на полицията.

Около района е създаден периметър за сигурност, като федералната полиция се е насочила към мястото на инцидента, според белгийския обществен радио-телевизионен оператор RTBF.

Синагогата е построена през 1899 г. и служи и като музей на еврейската общност в Лиеж.

експлозия Лиеж Белгия синагога
