Експлозия пред историческа синагога в Лиеж вдигна на крак полицията

Историческа синагога е била повредена при експлозия в ранните часове на понеделник сутринта в белгийския град Лиеж, съобщи полицията.
Говорител на полицията в източния белгийски град заяви, че няма съобщения за пострадали, като са нанесени "само материални щети“. Властите разследват причината за експлозията.
Експлозията е станала около 4 часа сутринта пред синагогата, като са повредени прозорците на сградите в околността, добави говорител на полицията.
Explosion cette nuit devant une synagogue à Liège : la rue est fermée, un périmètre de sécurité établi https://t.co/UnTQvKh5Tb— RTL info (@rtlinfo) March 9, 2026
Около района е създаден периметър за сигурност, като федералната полиция се е насочила към мястото на инцидента, според белгийския обществен радио-телевизионен оператор RTBF.
Синагогата е построена през 1899 г. и служи и като музей на еврейската общност в Лиеж.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.