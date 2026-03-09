Експлозия пред историческа синагога в Лиеж вдигна на крак полицията

Историческа синагога е била повредена при експлозия в ранните часове на понеделник сутринта в белгийския град Лиеж, съобщи полицията.

Говорител на полицията в източния белгийски град заяви, че няма съобщения за пострадали, като са нанесени "само материални щети“. Властите разследват причината за експлозията.

Експлозията е станала около 4 часа сутринта пред синагогата, като са повредени прозорците на сградите в околността, добави говорител на полицията.

Explosion cette nuit devant une synagogue à Liège : la rue est fermée, un périmètre de sécurité établi https://t.co/UnTQvKh5Tb — RTL info (@rtlinfo) March 9, 2026

Около района е създаден периметър за сигурност, като федералната полиция се е насочила към мястото на инцидента, според белгийския обществен радио-телевизионен оператор RTBF.

Синагогата е построена през 1899 г. и служи и като музей на еврейската общност в Лиеж.