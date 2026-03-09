Три дрона са засечени на летище София в неделя вечер

В неделя вечер са засечени три дрона на летище "Васил Левски" – София, потвърдиха от аеропорта.

Първият сигнал е получен в 23:03 ч., вторият - в 23:27 ч., а последният - 15 минути след полунощ. Не се наложило пренасочване на самолети. Имало само закъснение от 15 минути на полета от Брюксел за София.

Не е ясно чии са безпилотните машини и каква е причината да бъдат пуснати точно над летището, съобщана Нова тв.

Припомняме, че на 7 март два полета бяха пренасочени заради дронове на същия аеропорт.

Междувременно директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи, че безпилотен летателен апарат в събота не е установен. Тогава от пресцентъра на летището съобщиха, че системите за наблюдение са засекли два дрона. Николов обаче обясни, че на сигнала са реагирали служители на „Гранична полиция“, които установяват гражданин, служител в известна немска авиокомпания от 2008 г. У него били открити радиостанция и фотоапарат. Мъжът казал, че слуша радиолокационната кула за излитащи и кацащи самолети, за да направи професионални снимки.