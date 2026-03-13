БГ театрите на ръба на оцеляването, има риск от затваряне

Поради липса на достатъчно средства едни от най-големите театри в страната са на ръба на оцеляването и са изправени пред риск от затваряне. Директорите настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. Единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си.

Затруднения изпитват Народния театър “Иван Вазов”, Сатиричният “Алеко Константинов”, Театър “Българска армия”, Младежки театър “Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Театрите в страната също трябва да оцеляват и да се справят сами.

Мирослав пашов, директор н театър “Българска армия” споделя, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата.

“След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов пред Нова тв.

Директорът на театъра каза, че има и неизплатени фактури от месеци.

“От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени. Хората, с които работим, от които взимаме материали – не са получили тези средства”, обясни Пашов.

Зам.-директорът на Младежкия театър Делян Тодоров обясни, че към момента могат да посрещат разходите за заплати. “Но нямаме пари за изключително много неща – включително материали като желязо, дърво, външни услуги от фирми, които са ни нужни, за да изработят даден декор, даден реквизит, платове за костюми. Тоест за базови неща за съществуването на един културен институт. Ние не можем да посрещаме тези разходи”, каза Тодоров.

Освен това работят с удължен бюджет от 2025 г., тоест могат да харчат 1/12 от това, което са харчили миналата година същия месец. “А тогава бюджетът ни беше с 30% по малко от 2024 г. Всеки може да си представи какви са били цените на всичко през 2024-а и какви са сега”, коментира още Тодоров.

Директорите се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.