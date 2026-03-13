"Дългата ръка" на Путин стои зад военните тактики на Иран

"Дългата ръка" на Владимир Путин стои зад военните методи на Иран, заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли след нощ, в която дронове удариха база, използвана от западните сили в Ербил, Северен Ирак.

Хийли говори, след като британски офицери във военната щабквартира на Обединеното кралство в северозападен Лондон му казаха, че пилоти на дронове от Иран и ирански марионетки все по-често възприемат тактики, използвани от руснаците, предаде кореспондентът на БНР.

Иран вече е изстрелял над 2000 дрона "Шахед" в Близкия изток в отговор на американско-израелската атака, започната на 28 февруари.

Дроновете "Шахед", които са с голям обсег, са широко използвани от Русия срещу Украйна.

Генерал-лейтенант Ник Пери, началник на съвместните операции, информира Джон Хийли при посещението му във военния команден център на Обединеното кралство в Нортууд, че изглежда, че Русия е предала тактически съвети на Иран и неговите марионетки как да ги използват най-рационално. Иранските пилоти на дронове "ги управляват много по-ниско и следователно са по-ефективни при поразяване на цели", каза Пери.

Иначе, при нападението с дронове на военната база в Ербил британските войски са свалили два от тях. Няма пострадали британски войници, но се съобщава за няколко ранени американци.

В разговор с журналисти след брифинга в Норууд Хийли каза: "Мисля, че никой няма да се изненада и да повярва, ако кажа, че „дългата ръка" на Путин стои зад някои от иранските тактики".

Той допълни, че това е отчасти, "защото единственият световен лидер, който се възползва от скъпите цени на петрола в момента, е Путин, защото това му помага с нов приток на средства за бруталната му война в Украйна".