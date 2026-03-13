IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Международният строителен гигант Bouygues Construction на визита при Главболгарстрой

Двете компании обсъдиха потенциално сътрудничество по инфраструктурни проекти

13.03.2026 | 10:45 ч.
Снимка: (отляво-надясно) Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, и Ерик Флурисън, управляващ директор на Bouygues Concessions – част от глобалната група Bouygues

Възможностите за бъдещо сътрудничество при реализацията на мащабни инфраструктурни проекти в региона бяха във фокуса на среща между ръководството на „Главболгарстрой Холдинг“ и представители на френската строителна компания Bouygues Construction. Разговорите се проведоха в централата на българския холдинг в София между Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, и делегацията на френската компания, водена от Ерик Флурисън, управляващ директор на Bouygues Concessions.

Делегацията на френската компания посети част от реализираните и текущите обекти на Главболгарстрой в София, за да се запознае отблизо с мащаба и широкото портфолио от проекти на компанията – от жилищни, офисни и обществени сгради до ключови обекти в транспортната и енергийната инфраструктура.

Със седалище във Франция, Bouygues Construction е една от утвърдените международни компании в строителния сектор - част група Bouygues. Основана през 1952 г., днес компанията развива дейност в повече от 50 държави и разполага с екип от около 35 600 специалисти по света. Нейната дейност обхваща широк спектър от комплексни строителни и инженерни проекти – от транспортна и градска инфраструктура до обществени, жилищни и офисни сгради, както и индустриални и енергийни съоръжения. Компанията развива и редица инициативи, насочени към устойчиви и иновативни решения в строителството. През 2024 г. Bouygues Construction отчита приходи от приблизително 10,3 млрд. евро.

Главболгарстрой от своя страна е един от водещите строителни холдинги в региона на Югоизточна Европа. Компанията участва в реализацията на стратегически проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура – от пристанищни съоръжения и международни газови връзки до железопътни трасета и други обекти от ключово обществено значение, включително и проекти в сферата на отбранителната индустрия.

