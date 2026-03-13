Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозират от бранша

Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев пред БНТ. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло, каза още Караколев.

Само през миналата година в България са били евтаназирани около 25 хил. животни, което е довело до това, че 20 хил. семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.

"Тези 25 хиляди животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултатът за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнишко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят", каза Караколев.

Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно дълбоко замразено и после размразено месо, обясни Караколев. Освен от Нова Зеландия ще имаме вероятно месо от Македония и месо от Румъния, допълни той.

Според Симеон Караколев в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.

"Ако имаше закон, който, както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики", каза Симеон Караколев.