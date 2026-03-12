Двама пенсионери прибрали над 120 хил. лева с фалшиви ТЕЛК-ове

Двама възрастни мъже от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 хил. лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Двамата са установени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. При проверката е изяснено, че 69-годишен мъж в условията на продължавано престъпление е получил без правно основание общо 49 400 лв. за периода от август 2006 г. до момента. Средствата са му изплащани под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

По сходна схема друг мъж на 70 години от Цар Калоян е получил 71 280 лв. за периода от юни 2004 г. до момента. Сумата е изплатена като помощи, добавки и пенсии за инвалидност, също въз основа на неистинско решение на ТЕЛК. Общата щета за държавния бюджет възлиза на 120 680 лв.

По двата случая са образувани досъдебни производства за измама.