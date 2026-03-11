Протест под прозорците на МВР срещу шефа полицията в Пловдив

Граждани се събраха на протест пред МВР с искане за оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. Организатор на протеста е майката на убития в Цалапица Димитър Малинов - Атанаска Бакалова.

Костадинов бе освободен от същия пост през 2023 година заради забавени действия на полицията след убийството на младежа. Преди дни той беше върнат на поста.

"Никой не е очаквал, че Васил Костадинов ще се върне на поста. Искаме промяна, искаме работещи хора по институциите. Това връщане го усещаме като шамар", каза пред медиите Бакалова. Тя допълни, че Костадинов е бил в болничен досега.

"Такива хора ли трябват на МВР - като човека, който се обади на Рангел Бизюрев и го предупреди, че е издирван в България за убийство? Такива хора трябва да са вън от МВР. На такива хора ли трябва да разчитаме", каза Бакалова.

Трябва Окръжна прокуратура – Пловдив да образува ново разследване и близнаците Валентин и Борислав Динкови да бъдат привлечени като съучастници в умишлено убийство, заяви Бакалова и допълни, че се очаква близнаците да излязат от затвора тази година.

По-късно служебният министърът на вътрешните работи Емил Дечев прие в кабинета си част от протестиращите.

Граждани протестираха със същите искания преди дни в Пловдив. Ден по-късно служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза, че допълнително ще се запознае с техните искания и ще вземе решение.

Той посочи, че от гледна точка на правото информацията, която има, е, че по отношение на Костадинов няма констатации за дисциплинарни нарушения и за извършени престъпления.